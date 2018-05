Beccato con lo spray urticante durante la festa scudetto della Juve: arrestato scippatore

In manette un ventenne marocchino, entrato in azione in piazza Castello con un complice

Evidentemente quanto accaduto in piazza San Carlo lo scorso 3 giugno, ha insegnato ben poco. Già, perché la polizia ha arrestato un giovane scippatore munito di spray urticante durante la festa scudetto della Juventus in piazza Castello. Si tratta di un ventenne marocchino, mescolatosi ai tifosi bianconeri per rubare.

IL FATTO.

Il giovane, in piazza con un complice, si è avvicinato a un tifoso e per due volte lo ha abbracciato tentando di strappargli la collanina. Scoperto, ha tentato la fuga ma è stato bloccato da alcuni passanti che lo hanno poi consegnato alla polizia. Aveva con sé uno smartphone rubato nel corso dei festeggiamenti a un altro tifoso e una bomboletta di spray urticante. Il 20enne è stato arrestato per rapina aggravata in concorso e denunciato per ricettazione e per il possesso di oggetti atti a offendere.