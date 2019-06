Beccato il ladro “fidelizzazato”: rubava sempre nella stessa catena di negozi abbigliamento

Tre furti in poche settimane: gli agenti lo hanno arrestato dopo l'ennesimo colpo in una boutique di piazza Carducci

Quello che si dice un ladro “fidelizzato“. Aveva preso di mira la catena di negozi di abbigliamento Ovs colpendo sia nel punto vendita di via Roma, sia in quello di Piazza Carducci a Torino. L’ultimo raid lo ha messo a segno sabato pomeriggio, poco dopo le 14, quando è stato arrestato per furto dagli agenti della squadra volante, nel negozio di piazza Carducci.

ARRAFFA ALCUNE MAGLIE E SCAPPA

Intorno alle 14, l’uomo, un italiano di 39 anni, è entrato nell’esercizio commerciale, si è avvicinato a uno scaffale, posto a poca distanza dall’uscita e, dopo aver afferrato velocemente alcune magliette, le ha infilate in una busta ed è uscito dal negozio. Tutto questo in pochi secondi.

SCOPERTO DALLA VIGILANZA

Un addetto alla vigilanza ha tuttavia notato e inseguito il malvivente fermandolo poco dopo in strada. La merce trafugata è stata recuperata e successivamente riconsegnata al negozio dai poliziotti che nel frattempo erano giunti sul posto.

NON ERA NUOVO A SCORRIBANDE DEL GENERE

Il 39enne non era nuovo a scorribande del genere nei punti vendita della catena Ovs. Da febbraio a giugno, infatti, si era reso responsabile di diversi furti, per un ammontare di quasi 4.500 euro, l’ultimo dei quali, appunto, risalente a sabato scorso.

ERA GIA’ STATO ARRESTATO LO SCORSO 7 GIUGNO

In particolare, già il 7 giugno scorso, era stato acciuffato dagli agenti del commissariato Centro nel negozio Ovs di via Roma. Proprio in seguito a quell’arresto, era stata applicata, nei suoi confronti, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’OBBLIGO DI FIRMA NON LO SPAVENTAVA

Nonostante tale obbligo, il 39enne ha continuato a comportarsi come se nulla fosse trafugando, in altre tre circostanze (nella seconda metà del mese), capi di abbigliamento nei negozi della sua catena d’abbigliamento “preferita”.

CHIESTO AGGRAVAMENTO DELLA MISURA

Per questa motivo si era beccata anche una denuncia, in stato di libertà, dagli agenti della Polstato. Per la sua condotta, alcuni giorni fa era stato anche richiesto un aggravamento della misura. Tutto questo fino all’arresto di sabato scorso.