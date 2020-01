Befana speciale allo storico caffè “Al Bicerin”: nella calza dei torinesi un gianduiotto gigante da 5 chili

Appuntamento nel segno della tradizione, lunedì 6 gennaio, a chiusura delle festività natalizie, per il locale di piazza della Consolata

Golosità dolciaria in misura...extra-large

Epifania…speciale al caffè “al Bicerin”, lo storico locale torinese che, proseguendo secondo i canoni di una vecchia tradizione, lunedì prossimo, 6 gennaio, a partire dalle ore 15, offrirà alla cittadinanza un gianduiotto gigante da 5 chili!!

UN LOCALE CON 256 ANNI ALLE SPALLE

La particolare iniziativa, un cult ormai, delle festività natalizie made in Torino, cade, tra l’altro, in occasione dei 256 anni di attività del locale affacciato su Piazza della Consolata, proprio di fronte al Santuario.

LA FAMOSA BEVANDA DEL BICERIN

Il “Bicerin” è noto per le cioccolaterie ottocentesche e per una storica bevanda torinese che ne porta il nome, composta da cioccolata, caffè e crema di latte, servita in piccoli bicchieri senza manico, che si dice sia nata proprio qui, nello storico Caffè aperto nel 1763 dall’acquacedratario Giuseppe Dentis.

PUNTO DI RIFERIMENTO PER PERSONALITA’

Nella sua lunga storia, il locale di piazza della Consilata è stato punto di riferimento di grandi personalità: da Cavour a Puccini a Nietzsche a Calvino senza dimenticare la regina Maria Josè e re Umberto II, solo per citare i più famosi.

SET CINEMATOGRAFICO E FONTE D’ISPIRAZIONE PER ROMANZI

Al Bicerin è stato inoltre trasformato spesso in set cinematografico per molte produzioni nazionali e internazionali e lo scrittore Umberto Eco vi ambientò alcuni passi del famoso romanzo “Il Cimitero di Praga”.