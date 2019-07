Una beffa alla Totò

Se questa fosse una favola, comincerebbe su un lucidissimo pavimento di marmo verde Alpi. Per poi proseguirebbe, piano dopo piano, su lastre d’ardesia, sempre verde, quarzo e, per finire, su ruvidi piastrelloni di pietra di Luserna. Così, fino a sfiorare il cielo in quel grattacielo della Regione che assomiglia sempre di più alla Torre di Babele. Peccato che queste merci preziose con cui dare un tocco di eleganza a corridoi, uffici e sale di rappresentanza non siano mai entrati in cantiere. O soltanto in piccolissima parte. Il resto, per una quindicina di milioni di euro, è finito altrove, versato con il beneplacito di tutta la burocrazia possibile, in un pozzo senza fondo di cui avevano il coperchio una decina di funzionari pubblici della Regione e amministratori di società, compresa la Coopsette già fallita.

La ciliegina sulla torta di questa opera che ha visto passare cinque presidenti di Regione per lasciare il cerino in mano ad Alberto Cirio il quale dovrà correre per inaugurare il palazzone entro il 2021. Esattamente vent’anni dopo la prima firma di Enzo Ghigo. Una vergogna, parola scritta talmente tante volte da diventare una cantilena per descrivere questa torre che è stata disconosciuta persino da chi l’ha progettata, l’architetto Massimiliano Fuksas, destinatario comunque di una parcella multi milionaria. Fare la conta oggi di marmi e piastrelle che si sbriciolavano al primo sonoro pestone, oppure delle finestre sbagliate, o dei rivestimenti mai neppure ordinati (ma pagati) diventa semplice grazie all’aiuto della magistratura. Che ai calcoli ha aggiunto i reati per i dieci dell’Ave Maria che si sono fatti il tesoretto alla faccia nostra. Perché questi soldi, come avrete capito, erano proprio i nostri. Morale della favola: siamo stati beffati con il più classico dei colpi alla Totò: farsi pagare caro e salato proprio quello che non c’è.

