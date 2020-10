Beffa Toro, il Sassuolo la riprende nel finale: 3-3 a Reggio Emilia

Una partita difficile sia da giocare che da guardare, complice la nebbia che ha fatto da padrona della serata. Il Sassuolo parte bene, ma crea poche occasioni pericolose. Bene il Toro: diverse le occasioni prima del gol trovato da Linetty, al 32′.

Nella ripresa il match resta bloccato sullo 0-1, poi, nel finale, succede di tutto: al 71′ Djuricic fa 1-1, ma i granata reagiscono. Prima il gol del solito Belotti, poi Lukic: è 3-1 per gli uomini di Giampaolo. Partita che sembra chiusa, e invece i neroverdi la riprendono in maniera clamorosa: in due minuti arrivano i due gol che riportano il risultato in parità firmati Chiriches e Caputo.

È quindi un 3-3 rocambolesco, dopo 7 minuti di recupero: primo punto stagionale per il Toro che sa di beffa.