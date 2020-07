Beinasco evita nuove elezioni e rischia un anno senza sindaco

Dopo una lunga attesa, sono finalmente arrivate le date delle prossime elezioni amministrative. Si andrà a votare domenica 20, dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre, dalle 7 alle 15. Un’unica tornata di due giorni, per evitare assembramenti e il rispetto delle norme anti Covid, che vedrà gli italiani esprimersi anche sul referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Sono 24 i Comuni ad andare al voto nella sola provincia di Torino. Tra questi Alpignano, Moncalieri e Venaria con popolazione superiore a 15mila abitanti. Gli altri sono Baldissero Canavese, Borgomasino, Caravino, Cascinette D’Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Givoletto, Isolabella, Montalenghe, Monteu da Po, Osasio, Parella, Pont, Rivalba, Samone, San Giusto, Sestriere, Torre Canavese, Valperga, Venaus, Virle Piemonte e Vistrorio. Al voto andranno 144.200 cittadini e, per i tre comuni con più di 15mila anime, gli eventuali ballottaggi sono fissati per domenica 4 e lunedì 5 ottobre. A Venaria e Alpignano si va alle urne dopo un lungo periodo di commissariamento, viste le dimissioni di Roberto Falcone (maggio 2019) e Andrea Oliva (dicembre 2019). Moncalieri invece vede in corsa per il secondo mandato il sindaco uscente Paolo Montagna. Non andrà al voto Beinasco dove, a inizio luglio, la sindaca Antonella Gualchi (Pd) aveva paventato le dimissioni dopo una serie di contrasti con la sua maggioranza e la segreteria di partito che chiedeva la sostituzione di alcuni assessori considerati carenti nel loro operato. Dimissioni che, se rassegnate entro ieri, avrebbero portato alle urne a settembre.

