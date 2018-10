Beinasco, operaio schiacciato da un muletto: è grave

Ancora un incidente sul lavoro nel Torinese. Durante il turno di notte in una ditta di imballaggi di Beinasco, un operaio di 46 anni è rimasto schiacciato sotto un muletto e trasportato in prognosi riservata all’ospedale Cto di Torino.

L’uomo ha riportato gravi ferite e sarà subito sottoposto a un intervento. A liberare l’operaio dal muletto sono stati i vigili del fuoco, intervenuti presso la ditta di via Giotto insieme ai medici del 118. Ancora da accertare le cause dell’incidente: per far luce sulla vicenda è stata aperta un’indagine.