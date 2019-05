Beinasco, una poltrona per 5 candidati. E Piazza punta sulla sua vice

Beinasco. Cinque candidati alla poltrona di sindaco, 12 liste, 157 in corsa per la carica di consigliere e due grandi coalizioni in aperta sfida tra loro. Da un lato il centrosinistra, che ha espresso l’attuale vicesindaco Antonella Gualchi (Pd) come erede naturale del sindaco uscente Maurizio Piazza. Dall’altro il centrodestra, che si è raccolto sotto l’egida di Daniel Cannati, consigliere di opposizione Forza Italia.

A inserirsi tra i due grandi poli nella sfida elettorale del 26 maggio, Daniela Zanetti, consigliera uscente del M5s e i rappresentanti di due liste civiche: Carmelino Crepaldi per “Un’altra idea” di Beinasco e Luca Cricenti, fondatore di “Passione Beinasco”. Impiegata amministrativa, 46 anni, Gualchi è sostenuta anche da Socialisti, Sinistra Popolare e dalle liste civiche “Città Futura” e “Beinasco Civica”.

Tra i punti cardine del suo programma i trasporti, con i nodi della Sfm5 e Metro2 , sviluppo tecnologico, lavoro, investimenti su sociale e commercio. «Serve una politica che rilanci il mercato, che abbia capacità decisionale e rappresentativa – spiega -. Vogliamo dare gambe a un programma che è la naturale prosecuzione di quanto fatto in questi anni».

Auspica invece un cambio di rotta Daniel Cannati, 29enne impiegato in una ditta metalmeccanica: «Beinasco è una città con grandi potenzialità che le amministrazioni passate non hanno valorizzato. È necessario dare ai cittadini più certezze, più sicurezza, anche con lo sgombero dei campi rom e l’istituzione del vigile di quartiere, più attenzione per l’ambiente e tutele per il piccolo commercio oggi in grande difficoltà».

A sostenerlo, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la civica “Scegliamo Beinasco”. A rappresentare il Movimento 5 Stelle sarà Daniela Zanetti, 62 anni, impiegata nelle risorse umane in una società di intermediazione finanziaria. I temi caldi sono quelli dei rifiuti e dell’ambiente, con il controllo dell’inceneritore, la verifica delle politiche economiche e di investimento effettuata sinora dal Comune, sostegno alle famiglie, attenzione al consumo di territorio. Carmelino Crepaldi, 65 anni, pensionato, consigliere di Rifondazione comunista dal ’99 al 2004 e attivo nell’associazionismo, sarà il volto di “Un’altra idea per Beinasco”, lista civica nata dopo una serie di incontri con i residenti di Fornaci.

Affiancato dall’ex vicesindaco Giacomo Costantino, si pone l’obiettivo di portare in evidenza le problematiche delle frazioni: l’abbandono, il degrado ambientale, smog, trasporti e centri di aggregazione per giovani e anziani. «Il nostro programma è stato scritto ascoltando i cittadini e le loro esigenze senza trascurare l’importanza delle opere relative alla viabilità, manutenzione, sicurezza civile e stradale e valorizzazione delle risorse già presenti sul territorio».

Di ispirazione fieramente ecologista è “Passione Beinasco ” di Cricenti, Odontoiatra di 48 anni ed ex presidente del circolo locale di Legambiente da cui si è dimesso per affrontare l’avventura politica. «Siamo indipendenti da partiti e ci ispiriamo ai valori della partecipazione, dell’umanità e dello spirito di servizio. Il territorio ha grandi problemi come il termovalorizzatore e il casello autostradale: dobbiamo affrontarli con la partecipazione di tutti, anche degli altri Comuni».