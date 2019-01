Beinasco: tenta di guadare il Sangone e rischia di annegare

Vigili del fuoco e personale del 118 in soccorso di un 62enne, ricoverato in stato di ipotermia all'ospedale San Luigi

Aveva fretta di rientrare a casa e per riuscirci ha pensato di guadare il torrente Sangone. Un 62enne di Beinasco, nella zona sud di Torino, ha rischiato però di pagare a caro prezzo le conseguenze del suo temerario atto di coraggio.

L’uomo, infatti, durante le operazioni di attraversamento del corso d’acqua è affondato al suo interno sino al torace, finendo intrappolato nel fango come nella più classica situazione con le sabbie mobili.

In suo soccorso personale dei vigili del fuoco e del 118, intervenuto con l’elisoccorso poco dopo le 14. Il 62enne, tirato fuori dalle acque del Sangone in evidente stato di ipotermia, è stato trasportato all’ospedale San Luigi di Orbassano. Le sue condizioni non destano preoccupazione.