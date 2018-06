Belen balla sola, con Iannone è crisi

La voglia di vivere, la voglia di ridere sono quelle di sempre. Ma questa volta qualcosa di diverso c’è, perché Belen lo fa da sola e di Andrea Iannone nessuna traccia anche se in fondo erano solo a pochi chilometri di distanza. Una svolta clamorosa nella loro storia, solo la voglia di prendersi una piccola pausa o forse altro lo dirà il tempo. Ma certo gli indizi negli ultimi tempi sembrano più cupi di questo meteo che non vuole concedere tregua.

Le ultime voci parlano tutti di una coppia scoppiata. Belen da sola al concerto finale di Fedez e J-Ax, mescolata tra gli ottantamila di San Siro, ci sta tutta perché quella sera il suo uomo era già impegnato nel weekend di MotoGp al Mugello e quindi non poteva essere in due posti diversi contemporaneamente. ma l’anno scorso e ancora di recente la showgirl argentina non ha mai mancato di portargli il suo tifo e il suo sostengo (fisico e morale) in occasione delle gare, figuriamoci poi quella sulla pista toscana immersa in mezzo a quelle colline che lei ama tanto. E invece anche domenica della Rodriguez al box Suzuki non c’era nessuna traccia, mentre ad esempio poco più in là debuttava ufficialmente Francesca Sofia Novello, la nuova compagna di Valentino Rossi.

Se poi non bastasse, ci sono anche le ultime da Milano. Belen ha postato su Instagram uno serie di “Storie” nelle quali si scatena insieme alla madre e ad alcune amiche in un locale, ballando come non ci fosse un domani. E ancora una volta Iannone brillava per la sua assenza, anche se in realtà non era poi molto lontano. Il pilota infatti è uscito con degli amici in un locale milanese e uno dei suoi amici si è divertito a stuzzicarlo: «Voglio abbracciarti di più fratello, perché ho bisogno di darti più affetto», gli ha scritto prima che lui rispondesse con una frase ambigua che non ha chiarito la situazione («Pensi che io abbia bisogno di più affetto?»).

Questione di particolari, ma dopo che a fine maggio “Verissimo” aveva lanciato la bomba parlando di crisi in atto, ora è il TgCom24 a rilanciare l’allarme. Secondo il portale d’informazione Mediaset infatti la rottura tra i due sarebbe prolungata tanto che la coppia non vive più sotto lo stesso tetto e sta facendo vita separata. Tutto questo mentre Stefano De Martino ha comprato una casa nuova a meno di 400 metri dalla ex moglie, mentre Fabrizio Corona in ogni occasione buona ribadisce quanto fondamentale sia stata per lui la storia con Belen. Mentre insomma il passato si riaffaccia e sembra spingere alla voglia di un nuovo cambiamento.