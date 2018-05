Belen-Corona, ci eravamo tanto amati

Una grande storia d’amore, appassionata e intensa come la loro, in fondo non finirà mai. E così Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno deciso di uscire allo scoperto per confermare il gossip che circola da qualche settimana, ma raccontare anche la loro versione dei fatti, l’unica in fondo alla quale ci dobbiamo attenere. Sono amici e nessuno potrà mai cambiare quello che pensano e provano l’uno per l’altra.

Invece del classico comunicato stampa hanno scelto di affidarsi al settimanale “Chi” che li ha immortalati insieme nei giardini di un albergo di lusso a Milano, scelto per comodità di entrambi visto che Corona non può allontanarsi dalla città per i noti motivi legati alla sua libertà dal carcere. Con loro anche la madre di Belen, Veronica, ma soprattutto Carlos e Santiago, il figlio che l’ex re dei paparazzi ha avuto dall’ex moglie Nina Moric e quello che invece per Belen rappresenta l’eredità del matrimonio con Stefano De Martino.

Una giornata di relax che per la Rodriguez è stata una boccata d’ossigeno e lei non fatica ad ammetterlo: «A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare. Noi non scegliamo di spegnere il bene, e poi perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, sentirlo al telefono, cazzeggiare, prendere uno o due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro».

Delle chiacchiere le interessa zero: «Non m’importa di quello che diranno o scriveranno. Io e Fabri sappiamo che linea abbiamo preso. E va bene così. Senza giustificazioni, perché volersi bene o forse provare quell’amore che cambia forma e resta nell’aria come qualcosa di grande che sai che c’è, non credo richieda giustificazioni o spiegazioni».

Lei non ne deve dare ad Andrea Iannone, per il quale le dichiarazioni d’amore assoluto sono continue e che sapeva benissimo in anticipo di questi incontri. Lui non deve fare lo stesso con Silvia Provvedi, la sua attuale compagna con la quale però sta vivendo un momento di riflessione. Belen e Fabrizio insieme sono ancora una bomba, ma in maniera diversa dai bei tempi.

Certo, c’è ancora chi rimane convinto che tanto prima o poi quei due sono destinati a ritrovarsi per sempre. Intanto però si sono rivisti, cinque anni dopo l’ultima volta, semplicemente come due che hanno costruito un rapporto forte, indipendentemente da come sia andata a finire e dalle traversie personali che Corona ha dovuto affrontare negli ultimi anni. E da qui si riparte, con i due figli liberi di giocare insieme, come in una grande famiglia.