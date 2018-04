Belen e Corona pizzicati in albergo

Quando c’è di mezzo Fabrizio Corona le storie possono virare dal nero e giallo delle sue vicende giudiziarie al rosa della sua vita privata e sentimentale. E al momento il colore dominante è questo perché secondo il settimanale “Oggi”, che documenta lo scoop anche con un servizio fotografico, l’imprenditore milanese ex re dei paparazzi si è avvicinato di nuovo in maniera sospetta a Belen Rodriguez, una delle sue ex più famose insieme a Nina Moric. Corona qualche giorno fa è stato avvistato sotto casa di Belen, ma da esperto della materia avrebbe subito adocchiato la presenza dei fotografi optando per una rapida fuga. Poco dopo però i due si sarebbero rivisti in un noto grande albergo milanese nel quale hanno passato insieme tutto il pomeriggio, lontani comunque da occhi e orecchie indiscrete.

Erano giorni, quelli, relativamente da single per entrambi, ché gli impegni professionali di Silvia Provvedi (attuale compagna di Fabrizio) e di Andrea Iannone che da quasi due anni è al fianco della showgirl argentina li aveva portati via da Milano. E così la storia si complica, perché a molti è sembrato strano che i due abbiano deciso di incontrarsi proprio quando erano liberi da altri impegni, tanto che a “Mattino 5” Federica Panicucci ha anche ipotizzato un’improvvisa fuga della Provvedi dalla casa condivisa con il fidanzato, per motivi tutti da chiarire.

Ad accendere un altro campanello d’allarme è una frase dello stesso Iannone nelle ultime ore postata su Instagram. “Quando pensi che non ti sto guardando… fai attenzione al mio terzo occhio”, ha scritto il pilota abruzzese. Un avvertimento lanciato in generale oppure anche lui ha sentito puzza di bruciato? In ogni caso mentre Corona ancora una volta ha comprensibilmente deciso di non commentare, per entrambi lo fa la Rodriguez, sempre via social: “Sto leggendo racconti fantascientifici – ha scritto – e cose assurde, mi viene da sorridere ormai… dico solo che mi sono ritrovata in un noto ristorante a parlare con un amico. Le storie d’amore finiscono ma il bene no”.

Sicuramente i due sono rimasti molto amici, legati profondamente anche se negli ultimi anni si sono visti pochissimo. Non si rivedranno di certo il 3 luglio quando Belen sarà in tribunale insieme a Nina Moric per la prima udienza del processo per diffamazione aggravata a carico dell’ex modella che durante una trasmissione radiofonica aveva definito la rivale «una strega cattiva, non una bella persona come la gente crede» e aveva piazzato l’affondo chiamandola «viado».