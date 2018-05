Belen e Iannone, amore a prova di Gp

Altro che “ombrelline”: Andrea Iannone non ne ha bisogno nel dopo gara per festeggiare, lui ha la sua Miss personale con cui farlo. Due settimane fa ad Austin quando è salito sul podio della MotoGp per la prima volta erano lontani, ma domenica a Jerez sceso dal podio (è arrivato sul terzo gradino) del gran premio spagnolo c’è stato un supplemento di festa con Belen Rodriguez, corsa in Spagna senza il suo Santiago solo per sostenere il suo compagno che ha centrato un altro terzo posto dimostrando di essere in palla. Un anno fa il mantra era uno solo: Andrea andava piano perché c’era lei a distrarlo, non perché si fosse adattato con fatica alla nuova avventura in Suzuki. Entrambi sapevano che non era vero, ma evidentemente andava bene così almeno per la stampa scandalistica.

Oggi invece suona una musica diversa: lei non ha mai avuto paura ad accompagnarlo, almeno là dove poteva, adesso è felice per i suoi risultati e lo dimostrano i baci focosi che la coppia si è scambiata dopo la premiazione. Ma non è tutto, perché ci sono anche immagini del pilota di Vasto che dopo essersi tolto la tuta da gara è rimasto letteralmente in mutande e lei non ha trovato di meglio che sdraiarsi addosso al fidanzato, solo per avere un altro bacio. Solo qualche giorno fa, ospite da Fabio Fazio, Iannone aveva ammesso di essere fortunato e di essere tornato in forma da podio grazie a lei.

E Belen, grande appassionata di moto, cosa pensa dei rischi che corre? «Ho tantissima paura – ha confessato di recente al settimanale “Grazia” – anche perché se in televisione sembra che corrano veloce, dal vivo è molto peggio. Una certa dose di follia ci accomuna, anche se lui è molto più folle di me. Andrea è veramente un vulcano, il suo fuoco è tutto interiore. Ha un controllo delle emozioni e una mente affascinanti. Per me è speciale».

Tanto speciale da avergli fatto dimenticare il matrimonio con Stefano De Martino ma anche la storia con Corona. Vero è che la scorsa settimana lei e Fabrizio si sono rivisti, quasi alla luce del sole, ma il suo attuale compagno sapeva tutto in anticipo e non ha mosso obiezioni perché ha capito quanto importante fosse per la showgirl argentina quel contatto.

Tanto sa che adesso la Rodriguez tornerà sempre da lui perché «ho accanto un uomo meraviglioso e sto vivendo un amore solido, adulto. Stiamo bene e ci rispettiamo. Andrea è un romantico con un grande senso della famiglia, proprio come me. Ma è stato faticoso arrivare a questo traguardo, perché ho dovuto affrontare un divorzio e chi lo ha vissuto sa quanta sofferenza procuri. Però, poi, le cose belle arrivano».