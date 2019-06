«Belen è incinta di tre mesi e aspetta una femminuccia»

Ogni volta che immagino di avere un altro figlio vedo il sorriso di una bambina» aveva confessato Stefano De Martino qualche settimana fa, quando la sua nuova situazione sentimentale con Belen Rodriguez era diventata di pubblico dominio. E presto sarà accontentato, sempre che corrispondano a verità le ultime indiscrezioni sulla coppia: la showgirl sarebbe già al terzo mese e aspetterebbe ancora solo qualche settimana per dare l’annuncio ai suoi follower e al resto del mondo.

Ne sono convintissimi a “Spy”, settimanale Mondadori: «I due non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta di tre mesi. I bene informati dicono che si tratti di una femminuccia», si legge. Un’indiscrezione cavalcata da molti anche nelle ore successive, mentre Belen, per parte sua, ha inondato i suoi profili con nuove foto sensuali circondata solo da fiori. Ma la domanda rimane lecita: a quando risalgono?

In fondo anche lei in tempi non sospetti aveva ammesso di sognare l’arrivo di altri figli, di mettere in piedi una famiglia molto più numerosa di quella attuale, accontentando così anche il piccolo Santiago: «Vorrei altri figli – aveva svelato Belen -. Mi piacerebbe tanto avere una femmina. Una piccola Belen. Lo vorrei tanto, tanto!». Tre anni senza Stefano, per tutti i motivi che avevano messo fine al loro matrimonio, avevano anche bloccato il progetto ma ora il cantiere può ripartire e sembra che i lavori siano già in corso.

Ma quali sono gli indizi che confermerebbero la tesi della gravidanza? Negli ultimi giorni la pubblicazione di una foto nella quale Belen ha dipinto sul volto il numero 3 con la scritta “Something new is coming” (“Qualcosa di nuovo sta arrivando”) e l’hashtag #3theface, che viene utilizzato in particolare per pubblicare immagini con frasi motivazionali. Solo un messaggio subliminale per una nuova iniziativa commerciale?

Intanto però la coppia sembra funzionare anche in tv. Come ha anticipato TvBlog Stefano e Belen prossimamente saranno impegnati su Rai 2 con la conduzione del Festival di Castrocaro e probabilmente anche con la “Notte della Taranta”, mentre a febbraio c’è il progetto di presentare assieme il Dopo Festival da Sanremo. Sempre che in mezzo non ci sia una nuova gravidanza.