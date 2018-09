Belén Roca e quella passione hot per i calciatori

Ex concorrente del “Grande Fratello” spagnolo, Belén Roca è una che sa come infiammare il gossip. In una recente intervista a “Primera Línea“, la sensuale ed avvenente top model si è lasciata andare a confidenze molto hot, confessando di aver “avuto incontri sessuali con alcuni calciatori“. “Si impegnano moltissimo durante i rapporti – ha raccontato Belén – sono giovani, sono belli e possono portarti in vacanza in posti stupendi. Perché non dovrebbero piacermi?”. Alla domanda con chi, in particolare, è stata a letto, miss “lato a” non si è sbottonata, ma ha lasciato più di un indizio per strada: “Sono stata con un giocatore del Siviglia, uno del Betis, uno del Barcellona e uno del Real Madrid…”. I nomi dei campioni sedotti, ovviamente, restano top secret.