Belen Rodriguez in Uruguay flirta con l’ex Napoli Lavezzi

La scelta di passare le vacanze in Uruguay e non nella sua Argentina o piuttosto su una spiaggia delle gettonatissime Maldive era parsa perlomeno strana. Adesso il settimanale “Chi” dà una chiave di lettura particolare per l’ultimo periodo di Belen Rodriguez che è stata sì a trovare alcuni amici d’infanzia, ma lì ha anche incontrato Ezequiel Lavezzi con il quale aveva legato molto ai tempi della militanza di quest’ultimo al Napoli.

Se è vero che con lei c’erano le modelle Milca Gili e Silvina Luna, il rugbista italoargentino Martin Castrogiovanni che è stato anche suo compagno di lavoro a “Tu sì que vales!”, secondo il settimanale che spesso ci ha preso sulle vicende sentimentali della Rodriguez c’era anche un secondo fine. Quando si conobbero, diversi anni fa, sia Belen sia Lavezzi erano sentimentalmente impegnati, mentre adesso lei da qualche tempo è tornata (felicemente) single e lui ha interrotto dall’estate scorsa la lunga storia con Yanina Screpante, mamma anche di suo figlio Tomàs. E così dall’altra parte del mondo arrivano notizia di un legame che il tempo non ha spezzato, tanto che i due gruppi di vacanzieri, quelli guidati dall’attaccante e dalla showgirl, siano diventati in questi giorni inseparabili.

Ma c’è di più perché Belen era attesa in Italia già prima del 6 gennaio e invece nessuno l’ha ancora vista in giro, a cominciare dal suo clan di amiche milanesi. In più lei via social ha postato un messaggio dal quale traspare tutta la sua felicità di questi ultimi giorni: «Nel mio mondo sono piena di energia positiva». Certo, il mondo potrebbe essere tranquillamente quello del lavoro, che però come vi abbiamo anticipato ieri è destinato a vedere dei pesanti cambiamenti probabilmente anche di emittente. E allora cosa starà combinando in questi giorno la vulcanica Rodriguez? La sua è solo una voglia di stare lontana dall’Italia per meditare sulle prossime scelte e mettere anche un po’ di spazio tra sé e la famiglia che negli ultimi tempi, padre in testa, le ha creato qualche problema oppure al ritorno dalla vacanza la scopriremo innamorata?

Stranamente, o forse no, negli ultimi giorni è stata molto parca di immagini personali e per una come lei che della comunicazione ha fatto un’arma vincente è comunque strano.