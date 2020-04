«Bella Ciao cantata da tutti gli studenti». Protesta Casapound

Quest’anno, per via del coronavirus, le cerimonie legate al 25 aprile non si terranno nelle forme classiche, con sfilate, deposizioni di corone, momenti istituzionali, anche alla presenza delle scuole. E così l’Anpi, a livello nazionale, sta organizzando diverse iniziative per commemorare lo stesso il giorno della Liberazione. E se tante sezioni pensano a iniziative come i tricolori alle finestre, cantando “Bella Ciao” dai balconi, a Venaria, la sezione cittadina ha deciso di dare vita ad una versione della famosa canzone popolare – nata prima della Liberazione, e diventata poi simbolo della stagione della Resistenza e, negli anni a venire, di ribellione al nazi-fascismo – ricorrendo alle tecnologie odierne, soprattutto in piena emergenza sanitaria, dove non ci si può trovare per dare vita, ad esempio, a flash mob.

E così, i componenti della sezione di via Cavallo hanno chiesto il contributo alle famiglie venariesi, ad amici, conoscenti e componenti di altre sezioni Anpi della zona.

