Belle Lucia, la principessa del glamour

Il suo nome è tutto un programma. Nomen omen, direbbero i latini. E in effetti Belle Lucia bella lo è per davvero, ma non una bellezza volgare oppure prorompente: la sua è una bellezza elegante, raffinata.

Non a caso, c’è chi l’ha definita una principessa del glamour. Sempre impeccabile, sempre al top, Belle Lucia è davvero una di quelle donne che catturano al primo sguardo. E la maternità non ha per nulla scalfito il suo fascino.

Australiana d’origine ma ormai trapiantata a Londra da anni, la principessa del glam è una vera e propria reginetta dei social: il suo profilo Instagram, infatti, può contare su oltre un milione e 300mila followers.