Bellezze in passerella per Miss Mondo

Domenica mattina il Piemonte si sveglierà con la sua prima Miss del post Covid. Sabato sera, infatti, a partire dalle 20 presso l’Ippodromo di Vinovo, si terrà la finale per il Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria del concorso di Miss Mondo la cui reginetta sarà incoronata il 19 settembre a Gallipoli. In contemporanea si eleggerà anche Miss Ragazza Web. Un evento che va in scena grazie a Domenico Barbano agente esclusivo per le tre regioni del Nord Italia. A contendersi l’ambito accesso alle semifinale che si terranno dal 4 settembre sempre a Gallipoli, ci saranno 21 ragazze già selezionate durante i casting pre lockdown. «Siamo stati fortunati ad avere svolto i provini prima che esplodesse la pandemia – spiega Domenico Barbano -, così, sabato potremo, finalmente, passare direttamente alla nostra finale regionale. Sono emozionato, questa serata rappresenta davvero il ritorno alla normalità, a una vita fatta anche di divertimento e spensieratezza. Per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo pensato a tutto, a partire dalla location. L’Ippodromo, infatti, è uno spazio molto ampio in cui è possibile rispettare il distanziamento richiesto dalle norme anti Covid». Solo in passerella le miss sfileranno senza mascherina, poiché, staranno a debita distanza le une dalle altre, mentre dietro le quinte saranno protette così come tutto il personale addetto ai lavori, dai truccatori di Pablo Gil Cagnè, ai parrucchieri torinesi di Tosca. In giuria rappresentati del mondo della moda, dello spettacolo, del giornalismo, le foto saranno realizzate da Giancarlo Carrisi.

