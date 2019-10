IL BELLO DELLE DONNE-ESTETICA SENZA TRUCCHI SOLO QUI DA NOI RISULTATI GARANTITI

Archiviate le vacanze è il momento di rimettersi in forma puntando su benessere e depurazione. Il Bello delle Donne, il salone di piazza Derna (dedicato anche agli uomini), ha la soluzione adatta a ogni esigenza, sia maschile sia femminile. Da non perdere in questo periodo, quindi, trattamento peeling, trattamenti reidratanti corpo e viso a prezzi sempre convenienti e promozionali.

Inoltre trattamenti attraverso apparecchiature di ultima generazione dedicate alla crioliposi, contro l’accumulo di grassi e adiposi, l’onda dinamica per il modellamento e l’eliminazione del grasso in eccesso, e tante altre novità studiate sempre ad hoc sul cliente. Per quanto riguarda l’estetica tradizionale non manca nulla: cerette, massaggi, pulizie viso, manicure, pedicure, e laser per l’epilazione definitiva. I trattamenti di estetica avanzata, infine, avvengono sempre dopo un attento check up.

E lunedì 7 ottobre appuntamento speciale: dalle 18 alle 20 vi aspettiamo tutti per un aperitivo e per scoprire tanti prodotti inediti.

Il Bello delle Donne, piazza Derna 215 Torino

Tel: 349.0558010;

Orario: 10-20; sabato 10-15 (chiuso lunedì e domenica)