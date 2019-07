IL BELLO DELLE DONNE – Farsi belli per il mare, seguiti da uno staff professionale

L’estate è a pieno ritmo, così come la voglia di farsi belle, completamente depilate per bikini super minimal, asciugate e perché no, con uno smalto raggiante e permanente per mani e piedi. Ecco allora che la nostra proposta verte su Il Bello delle Donne, il salone di piazza Derna, in Barriera di Milano, dedicato anche agli uomini. Esatto, anche il “sesso forte” ama essere curato e ammirato in spiaggia.

Il Bello delle Donne è un centro altamente specializzato in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente. A partire da chi in queste ultime settimane che separano dalle vacanze deve eliminare i chili di troppo. Ecco allora che qui si può scegliere fra una vasta quantità di trattamenti attraverso apparecchiature di ultima generazione dedicate alla crioliposi, contro l’accumulo di grassi e adiposi, l’onda dinamica per il modellamento e l’eliminazione del grasso in eccesso, e tante altre novità studiate sempre ad hoc sul cliente.

Per quanto riguarda l’estetica tradizionale non manca nulla: cerette, massaggi, pulizie viso, manicure, pedicure, e laser per l’epilazione definitiva. Tanti i pacchetti promozionali per andare incontro alle esigenze del cliente soprattutto in questo periodo. I trattamenti di estetica avanzata, infine, avvengono sempre dopo un attento check up.

Il Bello delle Donne, piazza Derna 215 – Barriera di Milano, Torino.

Telefono: 349.0558010.

Orario: 10-20; sabato 10-15 (chiuso lunedì e domenica).