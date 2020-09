Belotti cambia casa e allarga la famiglia. A febbraio sarà papà

È sempre più granata dentro, Andrea Belotti. Da una parte perché ha appena cominciato la sua sesta stagione al Toro, dall’altra perché anche le scelte di vita vanno in questa direzione. Come quella di trovare una nuova sistemazione ancor più legata al mondo granata: dal Lagrange 12 – dove abitano diversi calciatori della Juventus – si è trasferito all’Alfieri Six (in via Alfieri 6; votata qualche anno fa la casa più bella del mondo), nel palazzo che fu la sede del club ai tempi di Ferruccio Novo e del Grande Torino. Il Gallo e la sua Giorgia avevano bisogno di allargarsi, a breve infatti saranno in tre, o in quattro considerando anche il cagnolino Angi. L’esultanza per il primo gol in campionato è stata chiara, la famiglia Belotti aspetta un figlio: sarà una bambina, come svelano sui social i futuri genitori. «Non sei ancora venuta al mondo e hai già stravolto tutti i miei equilibri, sei l’attesa più bella di sempre» ha scritto il capitano del Toro, mentre sua moglie ha postato un video in cui esplodono decine di palloncini rosa. Si chiamerà Vittoria, nascerà nell’anno nuovo, presumibilmente a febbraio: è il gol più bello del Gallo, che sul campo continua a scalare la classifica dei marcatori granata di tutti i tempi. È arrivato a quota 94 con il Toro, 81 in serie A, che vuol dire aggancio a Valentino Mazzola e podio conquistato.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++