Belotti, Edera, Verdi Longo e il tridente per rialzare la testa

Avevamo lasciato il Toro con il 3-5-2, con la coppia Zaza-Belotti che a Napoli aveva deluso sotto tutti gli aspetti. L’intera squadra non aveva girato come si sarebbe aspettato il tecnico Moreno Longo, di fatto senza rendersi mai pericolosa se non nei primissimi minuti di gioco e nel finale con la rete del 2-1 di Simone Edera. «Là davanti sono troppo isolati, devono capire che per giocare in un certo modo c’è bisogno di una maggiore disponibilità da parte loro» aveva sentenziato l’allenatore dopo la sua terza sconfitta in altrettante uscite. Per il momento, dunque, il tandem d’attacco è stato accantonato: l’esperimento è fallito, ora serve tornare alle vecchie certezze. E si tratta del tridente, sul quale Longo ha ripreso a lavorare fin dai primi giorni di allenamenti in gruppo.

Sono tornate le partitelle, gli schemi, la tattica con tutta la squadra: lo staff ha ripreso da dove aveva lasciato, anche perché la possibile ripartenza si avvicina. E i granata devono farsi trovare pronti, con il margine d’errore ridotto al minimo considerati i soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++