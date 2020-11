Belotti formato Italia. E’ il miglior bomber dell’era del ct Mancini

Non doveva riscattarsi o voltare nessuna pagina con la Nazionale, anche perché pure con il Toro Belotti sta dimostrando di essere in uno dei momenti migliori della sua carriera. Eppure, il Gallo ha trascinato gli azzurri, dopo che ogni domenica di campionato lo fa con i granata, specialmente in questo periodo di particolari difficoltà per Marco Giampaolo e i suoi ragazzi. E lo fa come meglio non potrebbe: con i gol, naturalmente, che in questo inizio di 2020/2021 sono incredibilmente tanti. Sei con il Toro e uno con l’Italia, anche se quello di Sarajevo ha un sapore particolare: con la rete di mercoledì, infatti, Belotti diventa il miglior bomber dell’era Mancini, con sei reti.

Doppia cifra azzurra

Da mercoledì sera, infatti, il Gallo è entrato in un club esclusivo: è quello che accoglie i giocatori andati in doppia cifra in Nazionale, il capitano del Toro è stato il 35esimo. Una bella soddisfazione personale, ma soprattutto una candidatura forte per gli Europei, dopo che con il periodo in chiaroscuro di un anno fa era addirittura stato messo in discussione. Ora, però, è tornato nuovamente in auge, anche perché ha saputo sfruttare il momento e le occasioni avute.

