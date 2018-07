“Bem-vindo em Torino”: città pronta per il Ronaldo-Day. Manifesti CR7 nei negozi del centro

Mentre continuano gli allenamenti in vista dell’International Cup, l’attesa, in casa Juventus, è tutta per l’imminente arrivo di Cristiano Ronaldo. In alcuni negozi del centro sono state affisse le locandine preparate dall’Ascom-Confcommercio provinciale (ne sono state fatte stampare 5mila) con il messaggio in portoghese: “Bem-vindo em Torino” sopra l’immagine di CR7 che bacia un trofeo.

INIZIATIVA DEI COMMERCIANTI

L’iniziativa è rivolta a tutte le attività commerciali iscritte all’Ascom della città. “Per Torino – spiega il presidente di Ascom-Confcommercio Torino, Maria Luisa Coppa – l’arrivo di un campione come Ronaldo è una formidabile occasione di traino per l’economia e per il marketing. Da dieci giorni si parla della città in tutto il mondo”. E’ inoltre previsto un numero considerevole di giornalisti da tutto il mondo per la giornata di lunedì all’Allianz Stadium.

MARCHISIO: UN COLPO DELLA MADONNA

Entusiasmo anche per i suoi futuri compagni di squadra. Il nuovo difensore bianconero Caldara:”Per fortuna siamo compagni di squadra. Sono emozionato e curioso di vedere come si allena per capire come si arriva a certi livelli per tanti anni”. Anche Claudio Marchisio ha voluto dire la sua in merito: “Cosa penso di Cristiano Ronaldo? Penso che sta per arrivare un campione assoluto, e che sarà davvero interessante vedere la sua quotidianità nel lavoro, almeno per me. Come tifoso è un colpo della Madonna”.

LUNEDI’ LE VISITE AL JMEDICAL

Ronaldo, in ogni caso, è ormai all’orizzonte di Torino. Poche ore ancora e poi l’asso portoghese si materializzerà, richiamando tantissimi tifosi fuori dal “JMedical” dove l’ex blancos è atteso nella mattinata di lunedì per le visite mediche di rito. L’attesa comunque è grandissima. E tutto che quel fa, dice e pensa CR7, fa notizia. Una dimostrazione si è avuta oggi quando sul web ha cominciato a girare una chat, girata dalla sua compagna Georgina Rodriguez, con Ronaldo impegnato a rispondere alle domande di tifosi e ammiratori mentre sullo sfondo si vedevano i suoi figli. E’ bastato cogliere poche parole in un italiano stentato “Eh, Italia, come stai, tutto bene?” per catalogarle come saluto alla sua nuova “casa”, anche se in realta’ il video era abbastanza datato.

LUNEDI’ SERA LA PRESENTAZIONE ALL’ALLIANZ STADIUM

D’altronde, per uno che ha 313 milioni di followers su tutti i vari social, è normale che sia una gara continua dei tifosi per cercare di diventare in qualche modo protagonisti. Sul programma ufficiale di Ronaldo per lunedì l’unico orario sicuro in agenda sono le 18.30 della conferenza stampa all’Allianz Stadium, nella capiente ed elegante sala “Gianni e Umberto Agnelli”. Altrettanto certo è che nella mattinata CR7 farà la trafila degli esami medici prima della firma sul contratto. Una formalità, ovviamente. E, prima di soddisfare la curiosità delle centinaia di giornalisti accreditati nella conferenza stampa, si fermerà per un po’ nella sede bianconera, saggiando anche il campo di allenamento del nuovo Training center dove i suoi compagni stanno terminando la prima settimana di allenamenti della nuova stagione.