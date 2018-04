Benatia, durissimo attacco a Crozza: “Testa di c… ti aspetto a Vinovo”

L’ironia di Maurizio Crozza non è affatto piaciuta a Benatia, che, ieri sera, ha attaccato duramente il comico ligure. “Imbecille testa di ca… non fai ridere nessuno (poi il dito medio ripetuto tre volte). Tieni te lo metti dove ti piace. E se vuoi provare sono a Vinovo tutti i giorni, ti aspetto!!” ha scritto su Instagram il difensore della Juventus (il post è stato successivamente rimosso).

LA POLEMICA.

Nei giorni scorsi Crozza era tornato sul contestato rigore assegnato al Real Madrid al 93’ proprio per fallo di Benatia di Lucas Vazquez, commentando le dichiarazioni del centrale ex Roma e Bayern che aveva parlato di “stupro”.

“Ma come è stato uno stupro? Stai attento a usare le parole, sei tu che hai fatto un’entrata del c… al 93′. Se però vuoi provare l’emozione, il prossimo fallo in area, un bel fallo, prova a ficcartelo su per il c…, e un’idea a quel punto te la sei fatta” aveva detto Crozza nel suo programma “Fratelli di Crozza”.

Parole che evidentemente non sono affatto piaciute a Benatia.