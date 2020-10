Le sue foto in lingerie hanno fatto impazzire i followers

Bella e incredibilmente sexy: la show girl umbra Benedetta Pettinari sa come infiammare il mondo dei social. La 24enne di Città di Castello, volto noto di Sport Italia, ha postato, su Instagram, alcune sue foto in lingerie (ed anche un paio in maglia nerazzurra, essendo tifosissima dell’Inter) che hanno fatto letteralmente impazzire i suoi followers!!