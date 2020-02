Benvenuto Luigi

Caro Luigi, benvenuto nel mondo dei giornali. Le auguro di scoprire, come feci io tanti anni fa entrando quasi ragazzo alla Gazzetta del Popolo, il profumo intenso della carta su cui stampiamo le notizie. Un profumo un poco acre che le ricorderà da lontano quel sentire che aleggia sempre in officina. Forse anche in quella in cui lavorava a La Loggia. Benvenuto due volte perché ha lasciato il delicato settore dell’automotive senza traumi ed ha saputo rimettersi in gioco, scommettendo su se stesso. Chi fa il mio mestiere sa che la sopravvivenza dei quotidiani, ma non solo, passa proprio dalle edicole che vivono forse il peggior periodo della loro storia.

Colpa della crisi che ha contratto i consumi, del web che finge di informare ma fa proseliti e della mancanza (forse) di fantasia nel far cambiare pelle ai negozi diversificando l’offerta ai passanti. Lei questo lo ha capito e quando ha rilevato con sacrifici la cartoleria di corso Vittorio Emanuele II 27 ha scelto di giocare su due fronti: da una parte libri, quaderni, penne, matite e dall’altra giornali e riviste. Apprendo che la carta scritta arriverà a breve in negozio e che lei ha già scelto gli scaffali per ospitarla. Avrà successo e non solo perché in quel tratto di corso Vittorio hanno chiuso due sui colleghi, ma per la sua dinamicità, quella di un cinquantenne che sa prendere la crisi a schiaffoni e che la Naspi la usa, giustamente, per lanciare la nuova attività. Un consiglio, se permette: i quotidiani li esponga bene, li metta in prima fila e si lanci nel dare consigli a chi entra in negozio. CronacaQui è con lei, in bocca al lupo.

