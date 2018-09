Benzinaio nel mirino dei ladri. «Li riconosco, sono i nomadi»

Solamente nel luglio scorso avevano preso di mira il gonfiagomme del suo distributore di benzina, il “Total-Erg” di strada dell’Aeroporto, per portargli via appena 5 euro in monetine.

Questa volta, sabato scorso, i ladri hanno cercato di fare ben peggio: una spaccata nel negozio-gabbiotto per cercare di rubare tutto quello che era possibile. Un ladro, a bordo di un furgone Daily di colore verde, attorno alle 21,45 di sabato ha fatto retromarcia con il mezzo e ha cercato di arpionare la saracinesca. Ma qualcuno ha visto tutto e il ladro si è dato alla macchia, come precisa il titolare del distributore, Giancarlo ramu: «Ringraziamo un passante fermo al semaforo che ha chiamato immediatamente la polizia e delle persone che stavano andando a mangiare la pizza e che lo hanno messo subito in fuga», ha detto l’uomo, che ha subito denunciato tutto alle forze dell’ordine. L’altra volta, ad inizio luglio, ignoti avevano preso di mira il gonfiagomme attivo “h24”, bruciandolo e scardinandolo, per razziare le «poche monete presenti all’interno», come aveva denunciato attraverso i social lo stesso Aramu. Il bottino, infatti, era stato pari a 5 euro. Mentre il danno aveva superato abbondantemente i 120 euro. Mentre le indagini delle forze dell’ordine sono in corso, il titolare del distributore ha le idee abbastanza chiare su chi sia stato: «Quel furgone lo conosco bene. Appena ho visto le immagini ho capito che arriva da molto vicino, dal campo nomadi. Le forze del l’ordine lo sanno. Ora spero che gli autori dei due episodi vengano trovati. Scoccia vedere queste persone che vivono credendosi al di sopra della legge».