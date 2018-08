Bere per ricordare

Difficilmente chi la raccoglie ha voglia di andare a controllare se l’università XY e il prof ZW esistono davvero. Certe indagini si fanno solo per sputtanare i politici che scrivono bugie nei loro curricula. Per le bufale si lascia correre. Per esempio, ho letto questo: “Patrick Greenfield riporta sul Guardian un lungo studio condotto su londinesi tra i 35 e i 55 anni, pubblicato sul British Medical Journal, che rivela come gli astemi abbiano un maggiore rischio di contrarre malattie neurodegenerative dell’encefalo (morbo di Alzheimer, demenza vascolare, demenza con corpi di Lewy o demenza frontotemporale). I ricercatori hanno analizzato oltre 9.000 dipendenti pubblici astemi di Londra, monitorandoli in media 23 anni ciascuno, e dimostrandone una maggiore esposizione al rischio”. Sarà vero? Non so e non ho voglia di controllare. Ma se lo è, io sono sicuramente al riparo da quelle malattie. Grazie, Bacco. Attendo ricerche analoghe su Tabacco e Venere.

