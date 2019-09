BERLICABARBIS-MANGIARE A TUTTE LE ORE FRA TAPAS E APERITIVI

Buon cibo, pause stuzzicose e, soprattutto, aperitivi e cocktail per una serata indimenticabile fino al dopo cena. Ci sono tante ragioni per fare un salto alla Cucineria Berlicabarbis di via Parma, tra zona Aurora e Vanchiglia, e assaggiare i suoi piatti. E per farlo non è necessario aspettare il pranzo o la cena perché questo ristorante è, infatti, sempre aperto dalle 12 all’1 della notte. Un luogo unico nel suo genere in città che consente a chiunque e sempre di fare uno spuntino. Il pranzo o la cena hanno il loro menù, mentre durante le altre ore del giorno si può approfittare delle tante e squisite tapas. <La nostra cucina è sempre aperta – spiega il titolare – da noi si può mangiare anche alle 16 del pomeriggio. Il cliente è sempre ben accetto>. Si tratta di una cucina di qualità che segue la tradizione mediterranea sia per quanto riguarda i menù, sia per le tapas proposte anche all’aperitivo, uno degli happy hour più gettonati della zona dove è bandito il buffet, qui i piatti sono sempre preparati sul momento. Possibilità di catering, matrimoni e cene aziendali.

Cucineria Berlicabarbis, via Parma 61, Torino

011.18931698

Orario: 12-01