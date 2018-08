Bernardeschi fa il Ronaldo in zona Cesarini: la Juve batte il Chievo in rimonta

CR7 a secco: apre Khedira, poi i padroni di casa ribaltano il risultato con Stepinski e l'ex Giaccherini su rigori. Nella ripresa il fischiato Bonucci pareggia, prima della zampata di Berna in pieno recupero

In tanti aspettavano il primo gol di Cristiano Ronaldo in bianconero. Invece l’eroe della Juventus è Federico Bernardeschi, che con una zampata in pieno recupero stende il Chievo al Bentegodi e regala un successo prezioso ai campioni d’Italia nella prima giornata di campionato.

La partita sembra mettersi subito in discesa per l’undici di Allegri, in vantaggio al 3’ con Khedira. A sorpresa, però, il Chievo riesce a trovare il gol del pareggio al 38’ con Stepinski. A inizio ripresa i padroni di casa si portano sul 2-1 con il rigore realizzato dall’ex Giaccherini.

Al 75’ il forcing della Juve viene premiato: a segnare, con la complicità di Bani, è Bonucci, fischiato dalla sua tifoseria. Nei minuti finali succede di tutto: al 90’ annullato un gol a Manduzkic col var per un contatto precedente tra Ronaldo e Sorrentino.

Partita finita? No, perché da uno spunto di Alex Sandro arriva il tap in vincente di Bernardeschi.

FT – RIMONTA PAZZESCA COMPLETATA!!! I PRIMI 3 PUNTI DELLA STAGIONE, 3 PUNTI DI CARATTERE! 💪💪💪 🏳️🏴 #FinoAllaFine #ForzaJuve 🏳️🏴 pic.twitter.com/LVWLJjFN7u — JuventusFC (@juventusfc) 18 agosto 2018

IL TABELLINO DI CHIEVO-JUVENTUS 2-3:

Chievo (4-3-3): Sorrentino (45′ st Seculin); Tomovic; Rossettini; Bani; Cacciatore; Rigoni; Radovanovic; Hetemaj (33′ st Obi); Depaoli; Stepinski (20 st’ Djordjevic); Giaccherini. A disp. Barba; Jaroszynski; Tanasijevic; Birsa; Leris; Kiyine; Obi; Pellissier; Djordjevic; Meggiorini; Seculin; Semper. All. D’Anna

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo; Bonucci; Chiellini; Alex Sandro; Khedira (39′ st Emre Can); Pjanic; Cuadrado (11′ st Bernardeschi); Dybala; Douglas Costa (18′ st Mandzukic); Ronaldo. A disp. Rugani; Barzagli; Benatia; Matuidi; Bentancur; Emre Can; Bernardeschi; Mandzukic; Pinsoglio; Perin. All. Allegri

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 3′ Khedira (J), 37′ Stepinski (C), 10′ st rig. Giaccherini (C), 30′ st autorete Bani (C); 48′ st Bernardeschi (J)

Ammoniti: Radovanovic (C), Tomovic (C)