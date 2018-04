Best Bakery, domani la finale: Zuccarello di Torino punta al titolo di migliore pasticceria d’Italia

Dopo aver girato l’Italia intera da Nord a Sud, mercoledì 25 aprile alle 21.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando) va in onda eccezionalmente in prima serata la finale di Best Bakery – il programma prodotto da Endemol Shine Italy – con le star della pasticceria internazionale lo spagnolo Paco Torreblanca, considerato uno dei più grandi pasticcieri al mondo, un artista e un grande innovatore, e il belga Alexandre Bourdeaux, specializzato in opere d’arte di cioccolato e consulente in pasticceria e cioccolateria in tutto il mondo, dall’Egitto, al Giappone, dagli Stati Uniti all’Inghilterra.

All’interno di una splendida residenza seicentesca si sfideranno le 6 pasticcerie che hanno conquistato la finale, superando la concorrenza delle altre 66 pasticcerie coinvolte: Zuccarello di Torino, L’Ile douce di Milano, Le Levain di Roma, Varriale di Napoli, Alfa di Palermo e Aiello di Catania. Ad attenderli una serie di prove studiate ad hoc dai giudici, per guadagnarsi il titolo di miglior pasticceria d’Italia.

LE PASTICCERIE FINALISTE:

ZUCCARELLO (Torino) – È stato il cioccolato a far battere i cuori di Lorenzo e Aurica della pasticceria Zuccarello. Compagni di lavoro oltre che di vita, sono stati conquistati dalle mille sfumature del cioccolato e, ogni giorno, cercano di conquistare allo stesso modo anche i loro clienti.

L’ILE DOUCE (Milano) – aperta da pochissimo da Fabrizio e dai suoi amici d’infanzia, l’isola dolce è già diventata un punto di riferimento del quartiere Isola.

LE LEVAIN (Roma) – è un piccolo angolo di Francia nel cuore di Trastevere. Il nome è un tributo di Giuseppe, titolare e capo pasticciere, al suo ingrediente d’elezione, il lievito madre. Ma è soprattutto un omaggio alla pasticceria d’oltralpe, che per Giuseppe è fonte di ispirazione continua.

VARRIALE (Napoli) – è una delle grandi firme della pasticceria napoletana. Salvatore, titolare e capo pasticciere e il suo assistente Gennaro, si prodigano in creazioni d’alta classe, tra accesi e simpatici scambi di battute e piccole scaramucce.

ALFA (Palermo) – Antonio e Davide, padre e figlio, in un ambiente moderno e accogliente, offrono alla loro esigente clientela dolci dal sapore internazionale, ma con un retrogusto che riporta ad aromi più tradizionali.

AIELLO (Catania) – dove cinque fratelli, guidati dall’istrionico Massimo e dall’amico Giuseppe, creano ogni giorno i dolci più innovativi.