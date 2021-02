Come bestie al macello

Migliaia di persone in coda, gomito a gomito, tra pressioni sulla schiena di chi sta davanti per guadagnare qualche centimetro, schiamazzi, spintoni, le mani protese ad afferrare i maniglioni dei pullman che diventano scatole di sardine. È accaduto ieri mattina in piazza Bernini e a Porta Nuova. Una calca inverosimile, pericolosa per la possibilità del contagio, vergognosa per la mancanza di una corretta comunicazione che avrebbe evitato l’affollamento. La metropolitana era ferma proprio tra piazza Bernini e Porta Nuova. In entrambe le direzioni. «Lavori urgenti e improcrastinabili» ha spiegato laconicamente Gtt, in una nota che è arrivata martedì a tarda sera. Con il risultato che nessuno sapeva del guasto e nessuno, neppure i giornali, ha potuto offrire una preziosa informazione di servizio. L’effetto lo si vede nelle nostre fotografie pubblicate a pagina 11. Un episodio da censurare anche perché il disservizio è andato avanti per ore e il disagio ha riguardato come al solito studenti e pendolari, molti arrivati dalla provincia. Tutto ciò mentre prendeva sempre più corpo una notizia che non aiuta certo la speranza di uscire in fretta dall’incubo del vaccino. A conti fatti l’Unità di crisi spiega, senza reticenze, che non è possibile fare previsioni sulle tempistiche del piano vaccinare a Torino e in Piemonte. In sostanza si capisce forte e chiaro che non basterà quest’anno per completare le vaccinazioni. E si elencano anche le motivazioni che inducono all’incertezza: i ritardi sugli approvvigionamenti dei vaccini e la scarsità di personale medico e infermieristico da dislocare negli oltre cento punti di distribuzione del farmaco. Come dire che il commissario Arcuri ha fatto l’ultimo buco alla groviera della nostra sanità, in una giostra di parole e di promesse che oggi si scontrano con la cruda realtà dei fatti.

