Bethesda porta 4 grandi giochi alla Gamescom!

A partire dal 21 agosto, andrà in scena l’attesa decima edizione della fiera Gamescom. Bethesda Softworks ha già annunciato che sarà presente presso il padiglione 8, sezione C50/B51 (Consumer Booth) per incontrare il pubblico di appassionati per i quali ha preparato un programma straordinario.

“Abbiamo in serbo tre avvincenti anteprime per la fiera di Colonia – è l’annuncio -. Presso lo stand Bethesda nel padiglione 8 si potranno provare RAGE 2 e The Elder Scrolls: Blades per la prima volta in Europa. Inoltre, The Elder Scrolls Online: Summerset completa il tris di titoli giocabili permettendoti di scoprire la terra degli elfi alti e i nuovi contenuti del pluripremiato gioco fantasy online”.

Non è tutto: per i fan della realtà virtuale c’è Wolfenstein: Cyberpilot, una nuova esperienza di azione e avventura VR nell’universo di Wolfenstein, anch’essa giocabile in Europa per la prima volta. I giocatori potranno provarlo con visori HTC VIVE Pro presso lo stand Gamez.de powered by MediaMarkt, padiglione hall 5.1, A40, entrando nei panni di hacker della resistenza contro i nazisti a Parigi negli anni 80.

Ma Bethesda vuol dire soprattutto Fallout. “Vogliamo invitare i visitatori a festeggiare con noi la Giornata della Rigenerazione! 25 anni dopo la caduta delle bombe, il Vault 76 si è aperto e i suoi abitanti possono esplorare la Zona Contaminata. Non dimenticate il cappellino e la trombetta forniti da noi per vivere al meglio la festa dedicata a Fallout 76”.