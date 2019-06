Beve l’acido invece dell’acqua: 53enne in coma alle Molinette

Il drammatico incidente casalingo è avvenuto ieri pomeriggio in via Pirandello

Si è avvicinato al bicchiere pensando contenesse acqua o vino. Purtroppo, però, all’interno c’era invece dell’acido muriatico. Un 53enne di Caselle è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Molinette per aver ingerito il liquido ieri pomeriggio.

Tutto è avvenuto nell’abitazione dell’uomo, in via Pirandello. Il tempo di deglutire la sostanza e subito dopo il 53enne ha cominciato urlare. «Aiutami, sto male», ha trovato la forza di dire alla moglie, prima di accasciarsi al suolo mentre si teneva le mani, prima alla bocca e poi al collo. È stata la donna a comporre il 112 e a chiedere aiuto. Sul posto è subito arrivata l’équipe medica del 118. Dopo averlo stabilizzato, i medici lo hanno portato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, in condizioni molto gravi: è anche intubato.

Ora i sanitari dovranno capire se la quantità di acido muriatico ingerito abbia provocato danni profondi alle mucose della bocca, della faringe, dell’esofago e allo stomaco. Una situazione che sarà più chiara nei prossimi giorni. Anche per questo, l’uomo verrà monitorato di ora in ora.

Del caso sono stati subito interessati i carabinieri della stazione di Caselle, che hanno avviato le indagini di rito, anche se pare chiaro che non si sia trattato altro che di un drammatico errore.

L’acido muriatico è una soluzione contenente acido cloridrico. Spesso prende una colorazione tendente al giallo, ma può mantenere il colore bianco. Ed è anche per questo motivo che casi analoghi a quello del 53enne casellese non sono così rari. La presenza al suo interno di ioni di ferro è responsabile della colorazione gialla che l’acido talvolta prende. A causa della sua natura altamente corrosiva, l’acido muriatico deve essere sempre diluito in acqua. Ragion per cui, quando si usa, viene mischiato assieme all’acqua.