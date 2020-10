Biagio Floro, il supereroe della cucina che prepara dal vivo la sua mozzarella

Biagio Floro del Casaro Nero, considerato un supereroe del food perché in grado di trasformare il latte in vere opere d’arte di formaggio, ospite a Torino. Quando? Questa sera dalle ore 18 alle ore 21 in piazzetta Maria Teresa, ovvero al Pepe, il locale più cool della città, dove Floro darà dimostrazione delle sua capacità in uno show cooking dal vivo, unico nel suo genere, spettacolare, ma soprattutto delizioso.

Un vero peccato “di gola”, non partecipare. L’evento è pensato dal Casaro Nero (www.ilcasaronero.com), la startup lucana che ha deciso di investire a Torino. Biagio Floro vanta collaborazioni con i migliori chef italiani, fra cui Davide Oldani. Ha girato il mondo, dal Giappone alla Spagna portando ovunque la sua mozzarella.