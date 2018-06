Bianca e Jonathan sono innamorati

Tutte le ex di Max Biaggi di questi tempi hanno un nuovo amore? Quello di Eleonora Pedron con Nicolò De Devitiis è stato certificato anche dalle ultime immagini che li ritraggono felici e attaccati con la colla. Invece per Bianca Atzei la situazione è più fluida perché la cantante milanese cerca in tutti i modi di distogliere l’attenzione mediatica, ma l’avvicinamento a Jonathan Kashanian, suo compagno di avventura nell’ultima “Isola dei Famosi” è fortissimo.

Intervistata dalla rivista “Oggi” in edicola questa settimana Bianca ha glissato: «Sono felicemente single. Sto una pacchia e frequento solo i miei amici», ha detto rispondendo ad una domanda sugli sviluppi amorosi del suo privato. Sarà anche vero, eppure solo un paio di giorni fa era stato l’ex vincitore del “Grande Fratello” a far pensare che la storia sia in fase di decollo. Sulla sua pagina Instagram ha pubblicato un post nel quale sembra uscire allo scoperto: c’è una foto nella quale si stringono in un tenero abbraccio e un post che riprede i “Ricchi e Poveri”: «Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo».

Parole che arrivano dopo quelle spese domenica scorsa da Barbara D’Urso che sta facendo da Cupido tra i due: «Non so se chiamarlo amore, non mi piacciono le etichette. Io so che oggi non riesco a fare a meno di lei», aveva detto aggiungendo anche, poco dopo: «Non ho mai parlato della mia vita privata, ma non c’è nulla di male a farlo, nulla di male a condividere i miei sentimenti con il pubblico. Io provo un affetto speciale, un bisogno di avere vicino Bianca. Mi godo questo momento che ho con lei, io non voglio dargli un nome. Se è amore non lo so. Ma abbiamo dormito per tre mesi mano nella mano, e a lei non devo dare delle spiegazioni».

Diciamo che adesso le vorrebbe il pubblico, quello che li ha seguiti insieme all’“Isola” e separatamente nella loro carriera che fino allo scorso febbraio aveva marciato su binari diversi. La Bianca che ha partecipato al reality era una persona fragile, ancora scossa dalla fine dell’amore con Biaggi senza mai aver trovato una spiegazione logica. Quella di adesso invece appare come una donna trasformata e più serena. Ecco perché molti vedono in Jonathan la persona giusta al suo fianco e mai come negli ultimi tempi lui stesso ha ammesso di sognare di metter su famiglia, di avere al momento un fortissimo desiderio di paternità. Due mondi che si sono incontrati per stare insieme? Presto avremo una risposta.