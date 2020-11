Bianca Gascoigne, dodici mesi di scatti bollenti

Dodici mesi di scatti bollenti. Bianca Gascoigne annuncia su Instagram il lancio di un piccante calendario ed è già boom di clic, anche perché le anticipazioni sui social sono quantomai eloquenti.

La splendida modella, figlia del grande Gazza, ha deciso di celebrare a dovere l’anno nuovo con una serie di foto mozzafiato che valorizzano a pieno il suo corpo da sogno, pieno zeppo di curve boombastiche.

Un 2021 very hot e all’insegna del sorriso e della bellezza, un anno che si spera sia decisamente più fortunato di quello in corso: con un talismano come Bianca, non dovrebbe essere un’impresa troppo complicata.