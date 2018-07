Biancheria intima importata dalla Cina e spacciata per italiana: maxi multa a una società di Settimo

Risale a pochi mesi fa il sequestro di 2.500.000 capi di biancheria intima e di oltre 3.000.000 di imballi tutti falsamente marchiati made in Italy ma di fatto importati dalla Cina. Una truffa da milioni di euro.

La guardia di Finanza di Torino, al temine di una lunga indagine coordinata dalla Procura, è riuscita a ricostruire l’intera filiera distributiva su tutto il territorio nazionale dei falsi capi di abbigliamento e ha denunciato due società, una con sede a Settimo Torinese mentre l’altra a Castel Goffredo, nel Mantovano, entrambe importatrici degli articoli contraffatti.

Pesanti le contestazioni in capo agli amministratori delle società coinvolte e responsabili della frode in commercio: dalle sanzioni pecuniarie per oltre 10 milioni di euro, alla confisca del profitto ottenuto, dalla revoca delle licenze, sino al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel corso dell’operazione sono state denunciate dieci persone e sequestrati oltre 5 milioni di articoli falsi.