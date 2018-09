Biblioteca chiusa da due mesi. Sit-in di protesta del quartiere

«Hanno abbandonato Mirafiori Sud. E meno male che rilanciavano le periferie». Erano in cento ieri pomeriggio in via Coggiola, per protestare contro la chiusura della biblioteca civica Mirafiori. Qualche genitore, tanti anziani, molti bambini, che si sono dati appuntamento davanti ai cancelli della scuola Castello di Mirafiori, ognuno con un libro in mano. Tutti decisi nel ribadire il proprio “no” a una decisione che rischia di impoverire ancora di più il quartiere. La biblioteca, ospitata per quasi vent’anni all’interno dell’istituto Primo Levi di corso Unione Sovietica, ha infatti chiuso i battenti per consentire la costruzione di nuove aule. E a nulla sono servite le battaglie, la raccolta firme e le discussioni, sia in circoscrizione che in Comune.

Da parte sua, Palazzo Civico non ha proposto una soluzione alternativa, ma solo il servizio

bibliobus. Che, per intenderci, deve ancora partire ma non piace a nessuno. «Se lo tengano, il bibliobus», taglia corto Mariangela, una manifestante. «L’assessora Leon pensa di aver risolto il problema della chiusura istituendo il bibliobus, ma non ha capito che la biblioteca Mirafiori era un simbolo del nostro territorio», afferma la presidente della circoscrizione Due, Luisa Bernardini. Soluzioni? Un’idea è trasferire i volumi da corso Unione Sovietica a via Coggiola, dato che la scuola elementare ha una dozzina di aule

vuote. Ma il Comune ha risposto che ci vorrebbero 770mila euro, 500mila per il restyling

delle aule e 270mila per gli arredi e le attrezzature. Una cifra spropositata. Il ripiego consiste invece nel portare due classi dal Primo Levi alla scuola Castello di Mirafiori. Molto difficile, mentre è già stata scartata l’ipotesi di via Negarville, i cui spazi sono talmente piccoli da consentire solamente un punto lettura.

«Dopo l’anagrafe e la piscina, ora ci hanno portato via anche la biblioteca. Se andiamo

avanti così, il quartiere rischia di morire», afferma preoccupata Margherita Varetto, prima firmataria della petizione contro la chiusura. «Da quando c’è Appendino, Mirafiori Sud ha perso moltissimi servizi. Da tempo lavoro al fianco dei cittadini per ottenere la riapertura della biblioteca, e non mi arrenderò», così la consigliera Pdin Sala Rossa, Monica Canalis.