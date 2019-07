Una biblioteca nel palazzo Atc. «Libri e riviste per gli inquilini»

Un piccolo angolo di lettura nell’androne del palazzo popolare del centro città. Libri e riviste, che chiunque può prendere in prestito per leggere e poi riportare comodamente in un secondo momento, proprio come si fa in una vera biblioteca. Il progetto è appena nato e ha trovato casa in via San Massimo 33, all’interno di quello che una volta era il palazzo dei tessitori perché nel ‘700 ci abitavano i lavoratori di telai. E sono stati proprio i membri della comunità dei “Tessitori” – progetto di coabitazione solidale il cui nome richiama le origini del luogo – a installare nell’antico stabile il piccolo spazio di bookcrossing.

«A dare l’input – rivela Marco Colazzo, referente della cooperativa – è stato un inquilino stesso del palazzo, che nel suo alloggio aveva tanti volumi e non voleva gettarli via». Un contributo importante è poi arrivato da “Daccapo”, il progetto di falegnameria della Caritas anch’esso presente in via San Massimo. Le sedie, le panchine e gli scaffali sono stati infatti costruiti dai falegnami di “Daccapo”. E nonostante sia appena stata allestita, la biblioteca inizia già ad ospitare un buon numero di libri, di tutti i generi.

Poche e semplici le regole da rispettare, riportate per iscritto in bacheca. Primo, i libri sono di tutti e sono qui per essere presi, letti e condivisi. Secondo, chiunque può portarne altri per arricchire l’angolo di lettura. Terzo, sarebbe bello avere libri a disposizione di tutti. L’obiettivo finale è ovviamente quello di favorire coesione e integrazione sociale tra i condomini e progetti come quello della biblioteca non possono che aiutare. «Nelle case Atc le coabitazioni sono uno strumento utilissimo – spiega il presidente, Marcello Mazzù – perché ci permettono non solo di garantire un supporto costante agli abitanti più in difficoltà, ma anche di avere una sorta di “antenna” nei quartieri, che ci segnali dall’interno i problemi e le difficoltà da affrontare».