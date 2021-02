Bici rubate e finestre spaccate: «Mandate via gli spacciatori»

L’androne del palazzo sembra crocevia di numerosi problemi: c’è il portone rotto (ma è così da anni) e un cartello che avvisa della presenza degli spacciatori. Se il buongiorno si vede dal mattino, al civico 72 di largo Cigna le criticità sembrano essere una costante. Lo confermano gli inquilini, i diretti interessati, che segnalano un continuo via vai sospetto tra le cantine e le soffitte. Andando per gradi, nei seminterrati nonostante la chiusura imposta da Atc a seguito di un incendio permane il problema dei drogati. Per terra si trovano involucri di plastica «perché qui – racconta un residente -, vengono soprattutto di notte».

Non va meglio neanche lungo le scale che conducono agli altri piani del palazzo. Tra il secondo e il terzo piano spunta un vetro rotto. «Lanciato contro la porta di qualcuno che non voleva pagare la droga» spiegano i disabili del palazzo che più volte si sono rivolti all’Agenzia e alle forze dell’ordine chiedendo provvedimenti. Il giro di perlustrazione termina con una bici del bike sharing, rubata e colorata di blu.

Per garantire la sicurezza degli abitanti Atc, di concerto con le forze dell’ordine, ha provveduto a un intervento di pulizia del corridoio delle cantine, portando via materassi e masserizie abbandonati, e ha deciso di limitare l’accesso alle cantine. Lo stabile purtroppo è ancora oggetto di frequenti vandalismi che hanno costretto Atc a ripetute riparazioni della serratura del portoncino di ingresso nel corso degli anni. «Questo – spiegano -, verrà naturalmente nuovamente riparato nelle prossime settimane, così come il vetro danneggiato. L’invito naturalmente per i residenti è quello di denunciare sempre questi episodi alle autorità competenti».