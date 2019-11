Biella ci ripensa, darà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

L'annuncio del sindaco Corradino: "Mi spiace per quanto accaduto nei giorni scorsi, mi scuso ancora con la senatrice"

Biella ci ripensa: l’amministrazione cittadina, guidata dal sindaco leghista Claudio Corradino, conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Lo ha annunciato proprio lo stesso primo cittadino, proprio mentre sotto il municipio andava in scena una manifestazione organizzata da un gruppo di “sardine” locali.

“Mi spiace per quanto accaduto, potevamo gestire meglio la vicenda e mi scuso ancora con la senatrice Segre per i fatti accaduti e gli equivoci”, ha ammesso Corradino con riferimento agli imbarazzi e alle polemiche per la cittadinanza onoraria prima negata alla Segre e poi proposta al comico e presentatore tv Ezio Greggio, che ha declinato la proposta.

“Sono stato un cretino”, si era già scusato nei giorni scorsi il sindaco biellese e l’hashtag #nonsiamocretini aveva animato la protesta dei gruppi di opposizione locali. Il via libera al conferimento della cittadinanza sarà condizionato all’ok del prossimo consiglio comunale, di cui sarà tra gli ordini del giorno.