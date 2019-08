I big dell’indie-rock a ToDays: l’estate si accende a Barriera

Torino è pronta a entrare nel weekend più “indie” dell’estate”. Mancano infatti ancora poche ore al via della sesta edizione di “ToDays”, il festival alternativo per eccellenza che si svolgerà da domani a domenica 25 agosto. Cuore della manifestazione e “main stage” o campo principale, per usare una terminologia cara ai nostalgici di “Tutto il calcio minuto per minuto”, sarà l’area esterna di Spazio 211, in via Cigna, sede di tutti i concerti, ma le attività coinvolgeranno tutto il quartiere di Barriera di Milano, Un dato comunque, è certo. Prima ancora che si alzi il sipario su questo raduno rock, fondato e diretto da Gianluca Gozzi, gli abbonamenti sono già tutti esauriti. In poche parole il classico “sold out”. Restano ancora i biglietti per le singole serate. Gli altri spazi creativi coinvolti sono, gli Arca Studios di via Valprato 68, la Galleria D’Arte Gagliardi e Domke in via Cervino 16 oltre al Mercato Centrale di piazza della Repubblica. Domenica pomeriggio, il festival si trasferirà al Parco Aurelio Peccei, primo spazio completamente eco-sostenibile in Italia. Suggestioni notturne verranno invece dalla fabbrica Ex Incet di via Cigna 96/17, dove questa festa di musica live continua fino a tarda notte.

L’onore dell’apertura, venerdì 23 alle 19, spetta a Bob Mould, americano nato a Malone nel 1960 leader della band punk-hardcore Husker Du. Malone e molti altri artisti protagonisti dei “ToDays”, hanno scelto Torino come unica data italiana o nel Nord Italia. Stessa sorte anche per i Deerhunter, band di Atlanta. Microfoni e amplificatori passeranno quindi agli Spiritualized, da Rugby (Inghilterra). Al timone della band c’è sempre Jason Pierce, soprannominato dai fan “J Spaceman”. Questa formazione ha appena pubblicato l’album “And nothing hurt “, uscito l’anno scorso. Conclusione dalle 22, con l’unica data italiana dei Ride. Alle 22, con l’ opening party “Paradiso tropicale”, inizia anche la prima delle lunghe notti all’ex Incet, tra musica e dj set. Sabato si comincia alle 18, con Adam Naas. Dalle 19,15 Spazio 211 ospiterà in anteprima italiana gli One True Pairing, quindi dalla 22, dopo l’esibizione dei Low da Duluth (Minnesota) paese natale di Bob Dylan, spazio a Hozier, la star più attesa, autore della hit “Take me to the church” del 2013. All’ex Incet da mezzanotte, c’è la Cinematic Orchestra. Domenica 25 si comincia presto. Alle 15, al Mercato Centrale, Cristina Donà animerà “Perfect To Days” fino alle 17, mentre alle 16 al Parco Peccei, è prevista l’unica data italiana per gli Sleaford Moods. Concerti fino alle 22, poi a mezzanotte all’ex Incet gran finale con Nils Fram (www.todaysfestival.com).