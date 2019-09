Biglietti per la Juve venduti a 100 ultrà di Napoli: denunce per i titolari di due ricevitorie

Soddisfazione per lo svolgimento senza problematiche di ordine pubblico di un incontro considerato ad alto rischio, ma anche un intenso lavoro di prevenzione e di indagine nei giorni scorsi. La Questura di Torino traccia un bilancio del big match tra Juventus e Napoli sotto il profilo della sicurezza, rivelando un particolare inquietante.

“Nei giorni antecedenti la gara, grazie all’attività info-investigativa della Digos della Questura di Torino, è stato possibile individuare – si legge in una nota – fra i circa 800 tifosi napoletani che avevano acquistato il tagliando per il settore ospiti, circa 100 ultrà residenti a Napoli e appartenenti ai gruppi più oltranzisti del tifo organizzato partenopeo che erano riusciti a entrare in possesso dei tagliandi per assistere al match grazie a due ricevitorie della provincia di Isernia e di Torre del Greco, i cui titolari saranno pertanto denunciati all’autorità giudiziaria per inottemperanza al provvedimento adottato nei giorni scorsi dal Prefetto di Torino che vietava la vendita di biglietti ai residenti in provincia di Napoli“.

Da parte della questura torinese “si è proceduto pertanto a interdire immediatamente ulteriori vendite di tagliandi ai predetti due esercizi e tramite la collaborazione anche della Digos della Questura di Napoli è stato possibile rintracciare tutti gli ultrà interessati evitando la loro partenza per Torino, scongiurando così possibili problematiche di ordine pubbico”.

Provvedimenti anche nei confronti di un sostenitore bianconero: “Durante la partita personale della Digos di Torino ha inoltre individuato un ultrà juventino, F. M. di 25 anni, che aveva acceso un fumogeno nelle gradinate della curva sud, denunciandolo ex art. 6 bis e ter della Legge 401/1989. Nei confronti del predetto tifoso sono state altresì adottate due sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dell’Allianz Stadium, la prima per accensioni pericolose e la seconda per essere entrato dello stadio indossando una maglietta riportante la denominazione del gruppo ultrà dei Viking, il cui striscione identificativo da alcuni anni non viene autorizzato all’interno del complesso sportivo. Al tifoso è stata ritirata la tessera del tifoso ed è stata avviata la procedura per l’adozione di un provvedimento Daspo“.