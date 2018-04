Biglietti polverizzati: Juventus-Napoli è già sold out

Terminati in poche ore i tagliandi per la sfida scudetto del prossimo 22 aprile

Sono state sufficienti poche ore di vendita riservata per i Juventus Member, per esaurire la disponibilità di tagliandi per Juventus-Napoli, in programma il 22 aprile prossimo.

Il match più atteso di questo campionato di Serie A avrà quindi la cornice che merita e come sempre l’Allianz Stadium sarà gremito e appassionato.

Attenzione, però: potrebbero esserci nuove disponibilità di tagliandi, messi a disposizione dagli abbonati che non potranno essere presenti, grazie al servizio “Il Mio Abbonamento”.

In questo caso, tali biglietti saranno a disposizione esclusivamente dei Juventus Member.

Difficile vedere i tifosi del Napoli, già assenti nella passata stagione. Per loro si prevede un nuovo divieto di trasferta, dopo quello che ha colpito proprio i bianconeri all’andata.