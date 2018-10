A bilancio 4 milioni per la rottamazione di camion e furgoni

Dopo settimane di polemiche e quindici giorni di ritardo nell’applicazione delle misure antismog previste dall’Accordo di Bacino Padano – che introducono, tra le varie restrizioni alla circolazione dei veicoli privati e commerciali, anche il blocco dei diesel Euro3 – arrivano gli “incentivi” della Regione Piemonte per la rottamazione o la conversione dei mezzi commerciali più inquinanti utilizzati da piccole e medie imprese.

«Con questo provvedimento veniamo incontro ai sacrifici richiesti per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo» commenta con soddisfazione l’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia che ha firmato la delibera che definisce i criteri per l’assegnazione di 4 milioni di euro per l’acquisto di veicoli commerciali con massa inferiore a 3,5 tonnellate o tra 3,5 e 12 tonnellate.

