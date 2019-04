Bimba cade e batte la testa: «Quel pavè è una trappola»

È caduta a terra, battendo violentemente il viso e costringendola a un ricovero in ospedale. Brutta disavventura, nei giorni precedenti il ponte di Pasqua, occorsa ad una bambina di nove anni, caduta all’uscita dalla scuola primaria “Beppe Fenoglio” di via Roma a Cirié.

«La pavimentazione è orrenda», afferma la madre della piccola che, per fortuna, ha già fatto ritorno a casa. La giovane studentessa ha dovuto affrontare un piccolo intervento di riduzione della frattura e non avrà problemi respiratori, nonostante fra qualche anno – e se lo riterrà opportuno – potrebbe essere costretta ad un intervento di natura estetica, visto che qualche leggero “segno” dell’incidente è rimasto, come precisa la madre attraverso il gruppo Facebook “L’altra Cirié: cittadini e politici a confronto”, molto seguito dai ciriacesi.

In questi casi, però, occorre presentare un apposito modulo, scaricabile anche on line sul sito del Comune, e allegare copia del referto medico per ottenere poi un risarcimento. O dal Comune stesso o dalla scuola, visto che quel marciapiede è una sorta di “terra di mezzo”.

Ma anche dei testimoni, che la stessa madre ha detto di esserci, come ha precisato in un commento, spiegando anche di averla portata in automobile in ospedale, senza chiamare un’ambulanza.

E se la questione, quasi certamente, finirà in consiglio comunale, con i consiglieri di opposizione che chiederanno lumi al sindaco Loredana Devietti, in tanti, sullo stesso gruppo, hanno denunciato lo stato di scarsa salute delle strade cittadine, piene di buche.

Quelle buche che, poco tempo fa, avevano fatto finire Cirié sui giornali per la storia di Luca Milone, il 22enne manutentore della cartiera Ahlstrom di Mathi che una domenica pomeriggio aveva preso sabbia e calcestruzzo e aveva rattoppato una buca in via Vittorio Emanuele II, in pieno centro cittadino.

Tutto perché si era letteralmente stufato di vedere la “sua Ciriè” con buche piuttosto pericolose: «L’ho fatto per senso civico. Non per ottenere un applauso o un grazie», disse nelle ore successive, dopo che la sua foto fece il giro di tutti i gruppi Facebook dedicati alla Città dei D’Oria.