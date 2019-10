Trovata con la testa incastrata tra i mobili della camera da letto. Morta bimba di 5 mesi

La piccola, di origini marocchine, si trovava a casa della nonna: la donna l'avrebbe lasciata sul letto per recarsi in bagno. Al suo ritorno era già priva di sensi

Bimba di 5 mesi (di origine marocchina) muore, in circostanze misteriose, poco dopo l’arrivo in ospedale. E’ successo questa sera a Torino. La piccola, secondo le prime notizie, si trovava nell’abitazione della nonna (per l’assenza dei genitori), nel quartiere Barriera Milano.

TROVATA PRIVA DI SENSI DALLA NONNA

A quanto pare, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata proprio l’anziana – che l’avrebbe lasciata (incustodita) sul letto per recarsi in bagno – a ritrovarla, già priva di sensi, prona sul materasso, con la testa incastrata tra la spalliera del letto e un mobile.

FORSE MORTA SOFFOCATA

Inutili i soccorsi dei “camici bianchi” del 118 giunti tempestivamente sul posto. La bimba, infatti, è deceduta poco dopo il suo arrivo al Regina Margherita. Da un primo esame del medico legale, si presume che sia morta soffocata.

UN DRAMMATICO INCIDENTE

Sull’accaduto, in attesa che il pm decida se procedere o meno l’autopsia, indagano i carabinieri della compagnia Oltre Dora giunti sul luogo della tragedia insieme con gli agenti della scientifica. In ogni caso, tutto lascerebbe presagire che si sia trattato di un drammatico incidente.